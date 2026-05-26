Nola taglio del nastro della mostra cchiùArt al Museo Archeologico

Notizia in breve

Una mostra collettiva intitolata “cchiùArt” sarà inaugurata mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 al Museo Storico Archeologico di Nola. La curatrice è Marilena Marotta. L’evento è promosso dal Comune e dall’Assessorato al Turismo e alla Promozione del Territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico negli spazi del museo, che si trova nella città di Nola.