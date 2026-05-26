Nola taglio del nastro della mostra cchiùArt al Museo Archeologico
Una mostra collettiva intitolata “cchiùArt” sarà inaugurata mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 al Museo Storico Archeologico di Nola. La curatrice è Marilena Marotta. L’evento è promosso dal Comune e dall’Assessorato al Turismo e alla Promozione del Territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico negli spazi del museo, che si trova nella città di Nola.
Nola – “CchiùArt”è la mostra collettiva curata da Marilena Marotta, promossa dal Comune di Nola e l’Assessorato al Turismo e Promozione del Territorio che aprirà al pubblico mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 negli spazi del Museo Storico Archeologico di Nola. I 18 artisti coinvolti portano in mostra stili e percorsi molto diversi tra loro: dalla scultura di Sonia Vinaccia alle fotografie di Manlio De Pasquale e Antonio Mercadante, alla pittura di Amir Sabetazar, Vishka Sabetazar, Nic Quinto, Delia Ferreri, Ilaria Auriemma, Maurizio Cascella e Marilena Marotta entrambi poeti, all’Instant image di Sara Missaglia ai disegni di Christophe Mourey, ai video di Sophia J Wagstaff, alle opere poetiche di Antonio Messina, Rikki P. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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