Avellino mostra sui vini d’Irpinia | taglio del nastro con il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin

A Avellino si è svolta una mostra dedicata ai vini dell’Irpinia, con un evento che ha visto la partecipazione del presidente della Lega di Serie B. L’evento, promosso dalla Provincia in collaborazione con il club locale di calcio, ha presentato una esposizione di materiali storici e digitali sul tema. La cerimonia di apertura ha incluso il taglio del nastro alla presenza di rappresentanti istituzionali e organizzatori.

La Provincia di Avellino, nell’ambito della sponsorizzazione a favore dell’US Avellino 1912, che promuove il brand “Paesaggi di vini”, ha organizzato una mostra storico – documentale e digitale sui vini d’Irpinia. L’inaugurazione è in programma giovedì 23 aprile alle ore 12,00 presso l’Hub di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Allegrezza”, il Presidente della Lega B Bedin al taglio del nastroLa Provincia di Avellino, nell’ambito della sponsorizzazione a favore dell’US Avellino 1912, che promuove il brand “Paesaggi di vini”, ha organizzato... Rifugiati, taglio del nastro a due hub territoriali in IrpiniaTempo di lettura: 2 minutiMontemiletto e Lapio si preparano ad accogliere due nuovi spazi dedicati all’inclusione e all’autonomia.