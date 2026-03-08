La camelia nel nostro stemma L’annuncio del sindaco al taglio del nastro della Mostra

Il sindaco di Capannori ha annunciato che una camelia sarà inserita nello stemma del Comune durante l'inaugurazione della mostra. L'evento ha visto la cerimonia di taglio del nastro, alla presenza di rappresentanti locali e cittadini. La decisione di includere la pianta nel simbolo ufficiale arriva in occasione della mostra dedicata alla camelia. La presentazione si è svolta nel rispetto delle consuete formalità.

CAPANNORI "La camelia entrerà a far parte dello stemma del Comune di Capannori". Ad annunciarlo, nel giorno dell'inaugurazione della 37^ edizione della "Mostra Antiche Camelie della Lucchesia", a Pieve e Sant'Andrea di Compito, è il sindaco di Capannori, che ha ricordato come il Camellietum Compitese sia "uno dei quattro giardini d'eccellenza d'Italia riconosciuti dall'International Camellia Society, e uno dei pochi presenti nel mondo". La manifestazione, organizzata dal Centro Culturale Compitese in collaborazione col Comune di Capannori, col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con la partecipazione di numerosi enti e associazioni, proseguirà domenica 8 marzo e nei tre week-end successivi (14-15, 21-22, 28-29 marzo 2026).