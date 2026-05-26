Noi di Centro protagonisti alle Amministrative 2026 ad Avellino

Oggi Noi di Centro annunciano il loro ruolo di protagonisti alle prossime amministrative del 2026 ad Avellino, evidenziando la partecipazione attiva nella campagna elettorale. La vittoria di Nello Pizza come sindaco rappresenta il risultato di un’alleanza di centro-sinistra alla quale hanno contribuito in modo significativo. La campagna elettorale si è conclusa con questa elezione, che segna un passo importante per il Campo Largo, di cui fanno parte.

Oggi è un giorno importante per Noi di Centro, tiriamo le somme di una campagna elettorale che ci ha visti impegnati da protagonisti: l’elezione di Nello Pizza a sindaco della Città di Avellino è la vittoria del Campo Largo alla cui costituzione abbiamo contribuito in maniera determinante.Ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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