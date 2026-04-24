Nel pomeriggio di oggi, presso il Comune di Avellino, è stata ufficialmente presentata la lista del Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. La lista include i candidati che correranno per il rinnovo del Consiglio Comunale. Le elezioni coinvolgono diverse forze politiche e rappresentano un momento di grande attenzione per la città.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale di Avellino. La lista è collegata alla candidatura a sindaco di Nello Pizza. La compagine presenta una ripartizione assolutamente paritaria di genere, una scelta politica consapevole e fortemente voluta dalla federazione del Pd irpino. Di seguito i componenti della lista: Enza Ambrosone Valentina Bianco Flaviano Capossela Gennaro Cesa Concetta detta Dina Ciccullo Luca Cipriano Silvia Di Somma Leonardo Festa...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Elezioni amministrative ad Avellino, le liste per Pizza: i candidati

Avellino '26. In 450 per Pizza, Nargi e Festa

Notizie correlate

Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiIn questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di...

Leggi anche: Elezioni Amministrative, fissate le date del voto ad Avellino

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Avellino al voto: qualcuno sa cosa sta facendo?; Avellino è di centrosinistra, il centrodestra sia unito o perderà ancora; Avellino al voto: tre candidati, un centrodestra a pezzi e una corsa tutta da leggere; Walzer di candidati nelle liste: ecco i primi nomi tra fedelissimi e new entry.

Comunali, presentata la lista del Partito Democratico a sostegno di Nello PizzaAvellino – E’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio per il rinnovo d ... irpinianews.it

Conte ad Avellino il 25 aprile: inaugurazione del comitato M5S e firmacopie del libro Una nuova primaveraSabato 25 aprile alle ore 16:00 ad Avellino, in Piazza Libertà n. 48, sarà inaugurato il nuovo comitato elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni amministrative della città. A ... irpinianews.it

Incontro a Reggio alla vigilia delle elezioni amministrative. L’affondo del responsabile nazionale dell’organizzazione del partito: «Vedo una città che sembra uscita da un conflitto». Gli obiettivi di Wanda Ferro: «Vincere bene e ripartire dalle cose essenziali per - facebook.com facebook

Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026. Se vuoi dare disponibilità ad essere nominato presidente o scrutatore di seggio, hai tempo fino al 22 maggio per inviare la tua richiesta online. Info scrutatore tinyurl.com/37fbadbx Info presidente tinyurl.com/ x.com