Il sindaco di Benevento ha partecipato ad Avellino alla conclusione della campagna elettorale di un movimento politico chiamato “Noi di Centro”. Durante l’evento, ha parlato degli equilibri politici nel centrosinistra in Campania e ha affermato che il suo movimento avrà un ruolo decisivo nelle prossime elezioni. La presenza del sindaco ha attirato l’attenzione sulla possibile influenza di “Noi di Centro” nei futuri scenari politici della regione. La manifestazione si è svolta in un clima di attesa per i risultati elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha preso parte ad Avellino alla chiusura della campagna elettorale di “ Noi di Centro ”, soffermandosi sugli equilibri del centrosinistra in Campania e sul ruolo determinante del suo movimento nelle prossime sfide politiche. Mastella ha parlato di “un piccolo miracolo” riferendosi alla coalizione costruita ad Avellino, uno dei pochi contesti campani dove, a suo dire, si è riusciti a mettere insieme un vero “campo largo” di centrosinistra. “Spero che questo si consegni anche ad un giudizio di fattività e di operosità da parte della popolazione”, ha dichiarato. Il leader di Noi di Centro ha evidenziato anche le difficoltà nei rapporti con il Partito Democratico in altre realtà territoriali, citando Benevento e Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella ad Avellino: “Noi di Centro decisivi per il centrosinistra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mastella: “Consolidiamo il Centro ad Avellino. Pizza, spero di averti collega tra poche settimane”Il messaggio ai candidati della Lista Mastella Noi di Centro:“Parte oggi, care amiche e cari amici che avete scelto di candidarvi con il nostro...

Noi Di Centro Mastella lancia l’appello all’unità delle forze progressiste ad Ariano IrpinoNoi Di Centro Mastella di Ariano Irpino, per voce del segretario cittadino Pasquale Scrima, alla luce del quadro politico che si sta delineando si...

Noi di Centro, Iannace e Mercolino: un progetto per la linea ferroviaria Napoli-AvellinoAVELLINO- Rigenerazione, Mobilità e Infrastrutture. Questi i temi dell’incontro che si è svolto presso il Comitato Elettorale della Lista Noi di Centro proposto dai candidati alla carica di consiglier ... irpinianews.it

Comunali Avellino, Gino Iannace: Ripartire dai problemi della città per costruire sviluppoNel corso dell’incontro pubblico della lista Mastella Noi di Centro ad Avellino, il candidato al Consiglio comunale Gino Iannace ha evidenziato le principali criticità della città, indicando la ... irpiniaoggi.it