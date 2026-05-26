Yannick Noah ha dichiarato di aver dedicato quarant’anni della sua vita al tennis, ma ora, come nonno e padre di sei figli, ha altre priorità. Ha affermato che i genitori vincono la “lotteria” con il talento dei figli e che andrebbero educati. Il suo passato nel tennis rimane importante, ma non è più la principale preoccupazione.

“Sono quarant’anni della mia vita, ma sono nonno, ho sei figli. Ci sono altre priorità. Il tennis è il mio passato”, dice Yannick Noah. Che da leggenda del tennis francese in questi giorni, come ogni anno quando c’è il Roland Garros, torna in pagina con mille interviste mai banali. Per esempio a L’Equipe parla del futuro del tennis da un punto di vista laterale che laterale non è: noi guardiamo ai ragazzini talentuosi, invece dovremmo allenare i loro genitori. Oggi fa il coordinatore nazionale presso la Federazione Francese di Tennis (FFT) e non si sognerebbe mai di citare la celebre massima di Pulici “la squadra ideale è una squadra di orfani”, ma il punto è quello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Noah (quasi) come Pulici: “I genitori vincono la lotteria col talento dei figli, andrebbero educati”

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