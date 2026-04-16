Ci dovete mandare i figli educati scuola e responsabilità | Quella educativa dei genitori è primaria Il punto di De Martino
In un intervento recente, un esperto ha sottolineato che l’educazione dei figli rappresenta una responsabilità primaria dei genitori. La discussione si concentra sul ruolo della scuola e sulla necessità di collaborare per garantire ambienti più sicuri. Sul tema della prevenzione, si ribadisce l’importanza di un rapporto stretto tra famiglia e istituzione scolastica. La questione della sicurezza a scuola rimane al centro del dibattito pubblico.
Nel dibattito su sicurezza e prevenzione a scuola, il rapporto tra famiglia e istituzione scolastica resta centrale. Ma quanto conta davvero la preparazione educativa delle famiglie nel prevenire conflitti e situazioni estreme? L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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