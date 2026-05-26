Bershka ha annunciato una collaborazione con Ed Hardy, portando di nuovo online capi ispirati allo stile degli anni 2000. La collezione include capi dal design vistoso e ricco di dettagli, tipici di quel periodo. La partnership ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di moda che ricordano quegli anni. La linea è disponibile sui canali ufficiali del brand e online.

Bershka ha appena riportato online l’intero caos glam degli anni 2000, e sinceramente? We’re obsessed. La nuova capsule collection con Ed Hardy è praticamente un tuffo diretto nell’estetica Y2K più rumorosa, kitsch e iconic di sempre — quella fatta di tattoo graphics, denim slavato, t-shirt super aderenti e vibe da celebrity paparazzata fuori da un club di Hollywood nel 2007. La nuova collaborazione di Bershka con Ed Hardy ha fatto esplodere letteralmente TikTok. Per capire il peso culturale di questa collaborazione bisogna ricordarsi cosa rappresentava davvero Ed Hardy nei 2000. Non era solo un brand: era un intero lifestyle. Tigri, draghi, teschi glitterati, scritte aggressive, colori sparati — tutto sembrava eccessivo, ed era esattamente questo il punto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - No, non è uno scherzo: Bershka ha lanciato una collaborazione con Ed Hardy

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