Cartier ha rifatto uno dei suoi modelli più controversi di sempre ed è una buona notizia

Cartier ha recentemente riprogettato uno dei suoi modelli più discussi, suscitando attenzione tra appassionati e collezionisti. Gli orologi di forma rappresentano una parte storica della produzione della maison, che nel 2002 aveva introdotto un modello che aveva generato molteplici commenti. La nuova versione mantiene l’estetica distintiva, adattandola alle richieste del mercato attuale. La maison ha presentato l’orologio in occasione di una recente esposizione internazionale.

Gli orologi di forma fanno da sempre parte del ingaggio Cartier, eppure, quando nel 2002 la maison della pantera ha lanciato il Roadster, l'orologio ha rappresentato comunque un cambio di linguaggio con la sua geometria estremamente tecnica, quasi meccanica, le linee tese, i dettagli ispirati all’automotive e un quadrante che guarda al cruscotto. Proprio questo che lo ha reso, nel tempo, uno degli orologi più controversi del marchio: amato da chi cercava qualcosa di meno prevedibile, ignorato da chi voleva restare nella comfort zone delle icone Cartier. Un ritorno inaspettato. Antoine Pividori Il nuovo Roadster non è una riedizione fedele,...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cartier ha rifatto uno dei suoi modelli più controversi di sempre, ed è una buona notizia Tutti in piedi per Sinner: è uno dei suoi punti più belli di sempreTutto facile per Sinner contro Svrcina all'Indian Wells: l'azzurro vince in due set con il risultato netto di 6-1 6-1. Munich: dopo 20 anni resta uno dei film più controversi di Steven Spielberg, ma non per colpa suaPer anni e anni, Steven Spielberg per la critica scorreggiona è stato “solo” il Re Mida di Hollywood, quello che capace di riempire le sale di tutto...