Ultimatum del M5S al PD di Avellino | solo 24 ore di proroga per la proposta unitaria

Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha deciso di concedere una proroga di 24 ore al Partito Democratico, accogliendo la richiesta di posticipare l'incontro previsto per oggi alle 18. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando aperta la possibilità di un confronto più approfondito tra le parti. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui contenuti dell'incontro è stato reso noto.