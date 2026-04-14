Ultimatum del M5S al PD di Avellino | solo 24 ore di proroga per la proposta unitaria
Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino ha deciso di concedere una proroga di 24 ore al Partito Democratico, accogliendo la richiesta di posticipare l'incontro previsto per oggi alle 18. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando aperta la possibilità di un confronto più approfondito tra le parti. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sui contenuti dell'incontro è stato reso noto.
Il Gruppo territoriale M5S di Avellino ha accettato la richiesta del Partito Democratico di posticipare di 24 ore il tavolo di confronto convocato per oggi pomeriggio alle 18.30. A formulare la richiesta, direttamente a Michele Gubitosa, sono stati Igor Taruffi e Piero De Luca, che hanno chiesto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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IrpiniaTv. . , '. Indeciso su tutto, il PD rinvia la direzione di 48 ore. Il Movimento 5 Stelle, che aveva lanciato un ultimatum, convoca il tavolo del campo largo per domani sfidan - facebook.com facebook