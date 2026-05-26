Nkisi e Francesca Heart doppio live set a Villa Medici
Giovedì 11 giugno alle 20:30, sulla terrazza del Bosco a Villa Medici, si terrà un doppio live set con Nkisi e Francesca Heart. L’evento si svolge all’aperto e presenta musica elettronica sperimentale, con influenze di memorie ancestrali e paesaggi sonori immersivi. La serata si svolge nel contesto di un evento open air nel centro di Roma.
Una notte sospesa tra elettronica sperimentale, memoria ancestrale e paesaggi sonori immersivi: giovedì 11 giugno, alle ore 20:30, Villa Medici accoglie, sulla terrazza del Bosco, Nkisi e Francesca Heart, per un eccezionale doppio live set open air nel cuore di Roma. L'ingresso sarà consentito a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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