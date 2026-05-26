Nkisi e Francesca Heart doppio live set a Villa Medici

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 20:30, sulla terrazza del Bosco a Villa Medici, si terrà un doppio live set con Nkisi e Francesca Heart. L’evento si svolge all’aperto e presenta musica elettronica sperimentale, con influenze di memorie ancestrali e paesaggi sonori immersivi. La serata si svolge nel contesto di un evento open air nel centro di Roma.