LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7 4-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro nel 2° set

Sul campo centrale degli Internazionali di Roma, si sta disputando il match tra un tennista italiano e il suo avversario. Nel secondo set, l'azzurro ha ottenuto due break, portandosi avanti nel punteggio. La partita ha visto scambi intensi, con alcuni punti decisivi come un rovescio lungolinea che è uscito di poco e un lungo dritto di Etcheverry. La diretta permette di seguire ogni variazione e aggiornamento in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Lungo il dritto di Etcheverry 30-30 AAACEE!! 15-30 Il rovescio lungolinea di Bellucci scappa in lunghezza. 15-15 Dritto incrociato dal centro per l’azzurro che forza l’errore dell’argentino 0-15 Bellucci stecca con il dritto 4-1 Break Bellucci: risposta vincente di rovescio per l’italiano che chiude un game di risposta superlativo ed accende ancora di più il pubblico. 30-40 Ancora una grande risposta di Bellucci che trova il vincente con il dritto lasciando fermo l’argentino. 30-30 Grandissima risposta di Bellucci che impatta bene il rovescio e trova il vincente. 30-15 Bellucci trova grande profondità e forza l’errore di dritto di Etcheverry 30-0 Prima al centro vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 4-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro nel 2° set ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate LIVE Bellucci-Etcheverry 4-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Gioco Etcheverry: buona prima dell’argentino. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta profonda di Etcheverry, Bellucci perde il controllo del dritto 30-15 Punto manuale da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Bellucci-Etcheverry oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; LIVE! Day 5: Medvedev al 3° turno senza giocare, Paolini e Bellucci per pranzo; Diretta Etcheverry - Bellucci (Internazionali BNL d'Italia); LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno. LIVE Bellucci-Etcheverry 5-7, 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bellucci perde il controllo del rovescio che termina ampiamente fuori 40-15 Doppio fallo. 40-0 Scappa in ... oasport.it LIVE Internazionali d'Italia: la detentrice del titolo Paolini eliminata da Mertens in 3 set, Bellucci-Etcheverry 5-7 3-1La ceca Linda Noskova (n.13 Wta) facile sull'ucraina Oleksandra Oliynykova (n.68) nel primo set: 6-1. Coco infila un 6-0 nel secondo set alla Sierra: si va al terzo. L'argentino Agustin Tirante (n.69 ... gazzetta.it BNP Paribas Arena #Cobolli -Atmane intorno alle 15 #Pellegrino -Fils intorno alle 19 Supertennis Arena Etcheverry - #Bellucci intorno alle 13 Sky Sport Sky Sport e Supertennis Sky Sport e Tv8 x.com