LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 4-0 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | doppio break per l’azzurro nel terzo set!

Sul campo di Montecarlo si sta disputando un match tra due giocatori italiani e due avversari stranieri. Dopo aver perso il secondo set, il tennista azzurro ha ottenuto un doppio break nel terzo set, portandosi in vantaggio. La partita è visibile in diretta streaming e gli aggiornamenti vengono forniti attraverso aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge nella fase del torneo ATP 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA L IVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI-DE MINAURNORRIE DALLE 11.00 30-0 In rete il rovescio lungolinea di Cobolli. 15-0 Largo il dritto lungolinea di Cobolli. ACE DI COBOLLI! 4-0 nel 3° set l’azzurro e ora l’argentino alla battuta. 40-0 Dritto spettacolare di Cobolli dal centro verso sinistra e poi lo sventaglio risolutivo. 30-0 Attacca con coraggio Cobolli e dopo due dritti potentissimi, va con lo smash. 15-0 Pazzesco il vincente di dritto di Cobolli, su un lungolinea e da posizione non comodissima. CHE PASSANTE! Flavio Cobolli fulmina col rovescio incrociato Comesana e si porta avanti 3-0, col doppio break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6 4-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro nel terzo set! LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: set e break di vantaggio per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: Nava al terzo set contro Lehecka, bisognerà attendere per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Diretta Cobolli - Comesana (Rolex Monte-Carlo Masters); Quattro azzurri in campo: programma di oggi su Sky; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis | Cobolli - Comesana; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it LIVE Cobolli-Comesana, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: vince Fonseca, a breve in campo l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11.00 18.00 Sconfitte prima del tempo sia in ... oasport.it COBOLLI avanti di un set: l'azzurro, che è stato anche in svantaggio di un break, chiude il primo parziale per 7-5 su Comesana! x.com Dopo l’ultima rinuncia di Tiafoe, Matteo affronterà il cileno Garin per un posto al secondo turno contro Zverev Sulla strada di Cobolli e Berrettini ci saranno rispettivamente Comesana e Bautista facebook