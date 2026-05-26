Niscemi capitale della biodiversità | la macchia mediterranea rinasce

La macchia mediterranea di Niscemi sta mostrando segni di rinascita, con una crescente biodiversità che potrebbe contribuire a proteggere la zona da futuri disastri naturali. Il patrimonio entomologico conservato nel museo locale riveste un ruolo chiave nella prevenzione, fornendo dati utili per monitorare e comprendere i cambiamenti ambientali. La ripresa della vegetazione e la conservazione degli insetti rappresentano strumenti importanti per la tutela del territorio.

? Punti chiave Come può la macchia mediterranea proteggere Niscemi dai nuovi disastri naturali?. Perché il patrimonio entomologico del museo è fondamentale per la prevenzione?. Chi sono i protagonisti che hanno firmato la Carta dei Comuni Custodi?. Cosa prevede l'annullo filatelico per celebrare il decennio della biodiversità?.? In Breve Incontro al Museo Civico tra AssoCEA Messina APS e Cea Niscemi OdV il 25 maggio 2026.. Targa apposta presso l'istituto L. Da Vinci sotto la cura del Prof. Salvatore Zafarana.. Celebrazione del decennio della Carta di Caltagirone con annullo filatelico il 21 novembre 2026.. Impegno contro incendi e frana di gennaio 2026 con il supporto del Nodo InFEA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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