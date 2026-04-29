Alghero trattore divorato dal fuoco | salvata la macchia mediterranea

Mercoledì 29 aprile, un trattore è stato coinvolto da un incendio a Guardia Grande, nel territorio di Alghero. Le fiamme hanno causato la distruzione del mezzo, ma i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Successivamente, sono state adottate misure per isolare la zona e tutelare la vegetazione della macchia mediterranea circostante.

? Cosa sapere Trattore distrutto dalle fiamme mercoledì 29 aprile a Guardia Grande, Alghero.. I vigili del fuoco hanno isolato l'area per proteggere la macchia mediterranea.. Un trattore è andato completamente distrutto dalle fiamme nel tardo pomeriggio di questo mercoledì 29 aprile, in località Guardia Grande ad Alghero, scatenando il timore per un possibile contagio agli spazi naturali circostanti. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 16:00, quando le fiamme hanno avvolto il mezzo agricolo rendendolo irrimediabilmente compromesso. La squadra del distaccamento di Alghero è intervenuta con rapidità sul luogo dell’evento, riuscendo a isolare l’area colpita e a impedire che il fuoco si propagasse alla vegetazione secca e alle sterpaglie che circondano la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero, trattore divorato dal fuoco: salvata la macchia mediterranea Notizie correlate Fiamme all’alba, paura nel residence: appartamento divorato dal fuocoHa rischiato di trasformarsi in una trappola di fumo l'abitazione in via Caccinelli a Moniga del Garda dove, intorno alle 6. Leggi anche: Nuovo incendio a Ischia, fiamme vicino alle case, devastata la macchia mediterranea: è il secondo in 4 giorni