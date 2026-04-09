Nuovo incendio a Ischia fiamme vicino alle case devastata la macchia mediterranea | è il secondo in 4 giorni
Un incendio si è sviluppato nuovamente a Ischia, interessando il versante di Ciglio e coinvolgendo la macchia mediterranea. Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni presenti nella zona. Questo episodio segna il secondo rogo che si verifica in quattro giorni nello stesso territorio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza le abitazioni vicine.
Grosso incendio devasta la macchia mediterranea a Ischia. A fuoco il versante su località Ciglio. È il secondo in 4 giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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