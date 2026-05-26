Nidi esche il sapere delle mani e la mostra dedicata a Barbieri | gli eventi
Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative. Sono in programma attività legate ai nidi, con esposizioni e laboratori pratici, e iniziative che prevedono l’uso di esche per il monitoraggio ambientale. Si tiene anche una mostra dedicata all’arte di Barbieri, con opere esposte e visite guidate. Per segnalare altri eventi si può scrivere alla redazione.
Ecco gli eventi di oggi, martedì 26 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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