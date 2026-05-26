Nidi esche il sapere delle mani e la mostra dedicata a Barbieri | gli eventi

Notizia in breve

Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative. Sono in programma attività legate ai nidi, con esposizioni e laboratori pratici, e iniziative che prevedono l’uso di esche per il monitoraggio ambientale. Si tiene anche una mostra dedicata all’arte di Barbieri, con opere esposte e visite guidate. Per segnalare altri eventi si può scrivere alla redazione.