Nidi esche il sapere delle mani e la mostra dedicata a Barbieri | gli eventi

Da arezzonotizie.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi nell'Aretino si svolgono diverse iniziative. Sono in programma attività legate ai nidi, con esposizioni e laboratori pratici, e iniziative che prevedono l’uso di esche per il monitoraggio ambientale. Si tiene anche una mostra dedicata all’arte di Barbieri, con opere esposte e visite guidate. Per segnalare altri eventi si può scrivere alla redazione.

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Ecco gli eventi di oggi, martedì 26 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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