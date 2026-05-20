Nidi esche e trappole tutte | Gianluca Esposito in mostra ad Arezzo
Dal 23 maggio al 15 luglio 2026, la galleria Ferramenta di Arezzo accoglie una mostra personale dedicata a Gianluca Esposito, artista romano che lavora tra scultura, grafica e installazione. La rassegna presenta varie opere dell’artista, caratterizzate da una combinazione di materiali e tecniche diverse. La mostra si svolge negli spazi della galleria, che ospitano le installazioni e le creazioni grafiche di Esposito. L’esposizione si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperta fino a metà luglio.
La galleria Ferramenta di Arezzo ospita dal 23 maggio al 15 luglio 2026 la mostra personale di Gianluca Esposito, artista romano noto per il suo lavoro al confine tra scultura, grafica e installazione. L'esposizione, intitolata "Nidi, esche e trappole tutte", presenta una grande installazione che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Nidi ad Arezzo. Basta barriere per i nati in estate. Serve un secondo bando e più posti per i lattanti”
Alberto Zorzi in mostra ad Arezzo al Museo OrodautoreDal 17 aprile al 1° novembre il Museo Orodautore di Arezzo ospita la mostra “Alberto Zorzi.