Nidi esche e trappole tutte | Gianluca Esposito in mostra ad Arezzo

Dal 23 maggio al 15 luglio 2026, la galleria Ferramenta di Arezzo accoglie una mostra personale dedicata a Gianluca Esposito, artista romano che lavora tra scultura, grafica e installazione. La rassegna presenta varie opere dell’artista, caratterizzate da una combinazione di materiali e tecniche diverse. La mostra si svolge negli spazi della galleria, che ospitano le installazioni e le creazioni grafiche di Esposito. L’esposizione si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperta fino a metà luglio.

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