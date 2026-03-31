La Fiaf presenta la grande mostra dedicata a Gian Paolo Barbieri

Il Cifa - Centro Italiano della Fotografia d’Autore ha inaugurato una mostra intitolata “Gian Paolo Barbieri. Un viaggio nello sguardo”, dedicata a uno dei protagonisti della fotografia contemporanea. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate dall’autore e si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla promozione della fotografia d’autore. La mostra sarà visitabile nelle prossime settimane presso la sede del centro.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il Cifa - Centro Italiano della Fotografia d’Autore presenta “Gian Paolo Barbieri. Un viaggio nello sguardo”, una grande mostra dedicata a un autore centrale nella storia della fotografia contemporanea. Nato a Milano, non lontano da piazza del Duomo, dopo le prime esperienze accanto al padre e una giovanile passione per la recitazione e la messa in scena, si trasferì a Roma e poi Parigi, dove divenne assistente di Thomas Kublin, rinomato fotografo di Harper’s Bazaar. Tornato a Milano, nel 1962, aprì il suo primo studio fotografico, dando inizio a un percorso destinato a lasciare un segno profondo nella cultura visiva contemporanea. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La Fiaf presenta la grande mostra dedicata a Gian Paolo Barbieri Articoli correlati La Galleria La Madeleine presenta la mostra “Oltre l’immagine” dedicata al fotografo Vittorio CampanaVenerdì 20 febbraio alle ore 18, presso la Galleria d’arte La Madeleine, sarà inaugurata “Oltre l’immagine”, mostra personale dell’artista romano... La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19...