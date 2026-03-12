Rette per i nidi e mense delle scuole dell' infanzia | dal Comune 257mila euro di rimborso per le famiglie meno abbienti

Il Comune di Pescara ha annunciato un rimborso totale di 257 mila euro destinato alle famiglie meno abbienti per le rette degli asili nido e i costi del servizio mensa delle scuole dell’infanzia. Per le annualità 2024 e 2025, le famiglie potranno ricevere un contributo complessivo di 275 euro. Questa misura mira a sostenere le spese legate all’istruzione e alla prima infanzia.

Pubblicato l'avviso per raccogliere le istanze dei nuclei con Isee sotto i 40mila euro. La misura riguarda le spese scolastiche per la fascia di bambini 0-6 anni. A illustrarlo il sindac Masci, la dirigente Pellegrino e l'assessore Toppetti che dichiara: "Vogliamo garantire pari opportunità e sostenere le famiglie nei costi educativi" Pubblicato il bando per dal settore Politiche per il cittadino per raccogliere le istanze delle famiglie con Isee fino a 40mila euro che intendono accedere alla misura. Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti insieme alla dirigente Roberta Pellegrino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Leggi anche: Rimini destina oltre 67 mila euro per ridurre le tariffe delle mense di nidi, scuole d’infanzia e primarie Scuole paritarie, fino a 1500 euro annui per le famiglie meno abbientiApprovato in Senato l’emendamento alla legge di Bilancio proposto da Noi Moderati, con prima firmataria Mariastella Gelmini. Contenuti e approfondimenti su Rette per i nidi e mense delle scuole... Temi più discussi: Bonus nido 2026: quando si può fare nuova domanda?; Iscrizioni al Servizio Asili Nido di Savona per l'anno educativo 2026/27; Rette degli asili nido, arriva il contributo della Regione; Regione Campania, al via i Voucer Asili Nido 2025/26. Bonus asilo nido 2026: importi, ISEE, domanda INPS e tutte le novitàLe rette del nido arrivano, il conto in banca si assottiglia, e la famosa frase tanto c’è il bonus inizia a suonare un po’ vaga. Il bonus asilo nido 2026 esiste, è stato confermato e potenziato, ma ... alphabetcity.it Pescara: il Comune rimborsa rette asili nido e mensaIl Comune di Pescara rimborsa le rette degli asili nido e i costi della mensa nelle scuole dell'infanzia a alle famiglie in soglia Isee ... rete8.it In scadenza ad aprile, il direttivo dell'Associazione residenze anziani Alto Adige traccia un bilancio di cinque anni di attività. E si appella alla Provincia per evitare l'aumento delle rette #ioseguoTgr @TgrRai x.com IL COMUNE RIMBORSA ALLE FAMIGLIE LE RETTE DEGLI ASILI NIDO E I COSTI PER LA MENSA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA: DISPONIBILI 257MILA EURO DOMANI LA PRESENTAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO SALA GIUNTA COMUNE, ORE 11: - facebook.com facebook