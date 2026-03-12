Rette per i nidi e mense delle scuole dell' infanzia | dal Comune 257mila euro di rimborso per le famiglie meno abbienti

Da ilpescara.it 12 mar 2026

Il Comune di Pescara ha annunciato un rimborso totale di 257 mila euro destinato alle famiglie meno abbienti per le rette degli asili nido e i costi del servizio mensa delle scuole dell’infanzia. Per le annualità 2024 e 2025, le famiglie potranno ricevere un contributo complessivo di 275 euro. Questa misura mira a sostenere le spese legate all’istruzione e alla prima infanzia.

Pubblicato l'avviso per raccogliere le istanze dei nuclei con Isee sotto i 40mila euro. La misura riguarda le spese scolastiche per la fascia di bambini 0-6 anni. A illustrarlo il sindac Masci, la dirigente Pellegrino e l'assessore Toppetti che dichiara: "Vogliamo garantire pari opportunità e sostenere le famiglie nei costi educativi" Pubblicato il bando per dal settore Politiche per il cittadino per raccogliere le istanze delle famiglie con Isee fino a 40mila euro che intendono accedere alla misura. Ad annunciarlo sono il sindaco Carlo Masci e l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti insieme alla dirigente Roberta Pellegrino. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

