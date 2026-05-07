Sindaco sfiduciato lettera ai cittadini | Ecco i risultati del nostro lavoro fermati da chi non vuole il ' bene' della città

L'ex sindaco di San Prisco ha scritto una lettera indirizzata ai cittadini, pochi giorni dopo le sue dimissioni e la fine del mandato. La decisione di lasciare l’incarico è arrivata dopo che nove consiglieri comunali hanno presentato le proprie dimissioni davanti a un notaio. Nella missiva, l’ex primo cittadino ha commentato i risultati ottenuti durante il suo mandato, accusando alcuni di ostacolare il lavoro svolto per la città.

Una lettera ai cittadini, quella pubblicata dall'ex sindaco di San Prisco Domenico D'Angelo a pochi giorni dalla fine della consiliatura, determinata dalle dimissioni contestuali di 9 consiglieri comunali dinanzi al notaio. San Prisco, adesso, sarà amministrata dal commissario prefettizio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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