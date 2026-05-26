Nicola Pietrangeli? Dico sempre che mi ha rovinato la vita perché dopo aver conosciuto un uomo così mi sento male a guardarmi intorno… | Liala Antonino figli di Licia Colò racconta

Liala Antonino, figlia di Licia Colò, ha dichiarato che la conoscenza di Nicola Pietrangeli le ha rovinato la vita, aggiungendo che dopo aver incontrato quell’uomo si sente male a guardarsi intorno. Ha anche commentato sulle persone che lavorano in ambito familiare, distinguendo tra chi viene coccolato e viziato e chi invece viene sfruttato come schiavo.

“ Esistono due tipologie di persone che lavorano in ambito familiare: quelle super viziate e coccolate e quelle schiavizzate. Io appartengo alla seconda”. Liala Antonino, la figlia di Licia Colò e del pittore e documentarista Alessandro Antonino, non ama essere etichettata come “ figlia d’arte ” e sta cercando di costruirsi la sua identità professionale. Ha lavorato come modella ma poi ha smesso (“ho capito che non stavo esprimendo il mio potenziale”), studia Comunicazione all’Università, ha appena partecipato a Bella Mà su Rai2 e sogna “un lavoro creativo che coinvolga la mia testa e che sia utile al mondo, nel campo dell’informazione”. Lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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