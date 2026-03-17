Liala Antonino figlia di Licia Colò nel cast di Bellamà | è tra i concorrenti voluti da Diaco

Liala Antonino, 20 anni e figlia di Licia Colò, è entrata nel cast di Bellamà, il programma condotto su Rai2 da Pierluigi Diaco. La giovane è tra i concorrenti scelti per partecipare alla trasmissione, che va in onda sulla rete pubblica. La sua presenza si aggiunge a quella di altri volti del cast, in un format che combina intrattenimento e interazione con il pubblico.

Liala Antonino, bellissima figlia di Licia Colò appena 20enne, è uno dei volti di Bellamà, il programma che Pierluigi Diaco conduce su Rai2. Appassionata di danza, si è esibita più volte insieme a Tommaso Stanzani, ex di Amici e oggi nel cast della trasmissione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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