Nico Paz ha espresso la volontà di trasferirsi in prestito al Como per la prossima stagione. Attualmente è sotto contratto con il Real Madrid, che deve ancora decidere sul suo futuro. La società madrilena sta valutando le opzioni, mentre il giocatore ha manifestato preferenza per l’Italia. La decisione finale spetta alla dirigenza del Real, che dovrà negoziare con il club italiano e il suo allenatore. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale accordo.

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© Calcionews24.com - Nico Paz vuole solo il Como! Svelata la preferenza dell’argentino per il prossimo anno: la palla passa al Real Madrid

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Il futuro di Nico #Paz è scritto: sarà al #RealMadrid, il gioiello argentino tornerà alla base per restare stabilmente in prima squadra. La volontà è chiarissima: Nico vuole solo i Blancos ed è entusiasta del progetto. #NicoPaz #LaLiga #Calciomercato x.com

Il particolare vuole Bastoni? Anche se sono solo voci, cosa ne pensiamo? reddit

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