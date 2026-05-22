Fabregas in conferenza | Zanetti su Nico Paz? L’unico club che può dire qualcosa è Real Madrid
Durante una conferenza stampa, un rappresentante ha commentato la situazione di un giocatore, affermando che l’unico club in grado di esprimere un giudizio sulla sua posizione è il Real Madrid. La dichiarazione si riferisce anche a un altro ex calciatore, coinvolto in discussioni riguardo a un giovane talento. Le parole sono state pronunciate in un contesto in cui si parlava di possibili trasferimenti e di rapporti tra club e calciatori. Nessun altro dettaglio specifico è stato fornito sui soggetti coinvolti.
Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. Chi ha già giocato e chi può esordire Inter, non solo prima squadra: nerazzurri gli unici, insieme alla Roma, ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili Settore Giovanile Inter, Dellafiore accede alle semifinali e Solivellas si porta a casa il primo atto dei quarti: il recap settimanale Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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