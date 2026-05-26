Un accordo tra l’Inter e il Real Madrid prevede lo scambio di Nico Paz, con l’allenatore portoghese che ha dato il via libera all’operazione. La trattativa si basa sulla cessione del giovane talento spagnolo in cambio di un giocatore dell’Inter, soddisfacendo le richieste del club madrileno. La trattativa si sta concretizzando in queste ore, con le parti che definiscono gli ultimi dettagli dell’accordo.

di Bruno De Santis Bastano due nomi per accendere l’immaginazione del mercato estivo: José Mourinho e Real Madrid. Se poi dentro il discorso entra anche l’ Inter, inevitabilmente il rumore aumenta ancora di più. Perché attorno ai nerazzurri stanno girando parecchie idee. Alcune concrete, altre molto meno. E questa appartiene chiaramente alla seconda categoria. Parliamo di una suggestione. Di uno scenario che nasce da valutazioni, intrecci e possibili interessi tecnici. Non di una trattativa. Però resta uno di quei ragionamenti che fanno discutere. L’idea di partenza sarebbe piuttosto semplice. Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid in questo scenario ipotetico, avrebbe individuato in Alessandro Bastoni un difensore perfetto per la sua squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz all’Inter, Mourinho dice sì: lo scambio accontenta il Real

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¡ASÍ HA QUEDADO el SORTEO DE LA CHAMPIONS! | EL RIVAL DEL REAL MADRID | ANÁLISIS y PREDICCIONES

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