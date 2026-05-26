New York si gioca l' Nba! Cleveland dominata 27 anni dopo i Knicks tornano alle Finals
I New York Knicks hanno raggiunto le Finals NBA dopo 27 anni, chiudendo la serie contro i Cleveland Cavaliers con una vittoria per 4-0. Towns e Anunoby sono stati i principali protagonisti, contribuendo alla vittoria con prestazioni decisive. Cleveland è stato dominato durante tutta la serie, che ha visto la squadra di Brown ottenere l’undicesima vittoria consecutiva contro i Cavs. La serie si è conclusa con la squadra di New York che ha mantenuto il predominio, senza perdere una partita.
Estasi Knicks. La compagine newyorchese distrugge i Cavaliers anche in gara-4 dei playoff della Eastern Conference, produce il suo secondo cappotto consecutivo e con l’undicesima vittoria di fila, che certifica un momento magico, strappa il biglietto per le sue prime Nba Finals dal lontano 1999. Un’altra prestazione di carattere per una squadra che sembra aver trovato un ritmo incredibile. Cleveland fa troppo poco per mettere in difficoltà questi incandescenti Knicks che così vincono in scioltezza 130-93. Sono davvero tanti i tifosi newyorchesi alla Rocket Arena, il coro “Let’s go Knicks” così accompagna tutto il prepartita. La squadra newyorchese mostra subito gli occhi della tigre, quasi a non voler deludere i fan arrivati in massa a Cleveland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
New York Knicks vs Cleveland Cavaliers Game 4 Best Picks & Predictions!
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