New York si gioca l' Nba! Cleveland dominata 27 anni dopo i Knicks tornano alle Finals

Notizia in breve

I New York Knicks hanno raggiunto le Finals NBA dopo 27 anni, chiudendo la serie contro i Cleveland Cavaliers con una vittoria per 4-0. Towns e Anunoby sono stati i principali protagonisti, contribuendo alla vittoria con prestazioni decisive. Cleveland è stato dominato durante tutta la serie, che ha visto la squadra di Brown ottenere l’undicesima vittoria consecutiva contro i Cavs. La serie si è conclusa con la squadra di New York che ha mantenuto il predominio, senza perdere una partita.