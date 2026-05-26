NBA i risultati della notte 26 maggio | l’attesa è finita New York Knicks alle Finals dopo 27 anni

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I New York Knicks hanno battuto Cleveland Cavaliers 130-93 in gara-4, conquistando la serie 4-0 e tornando alle NBA Finals dopo 27 anni. La partita è stata dominata fin dall'inizio, senza mai mettere in discussione il risultato. La squadra di New York si prepara ora a disputare un titolo che manca dal 1973.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I New York Knicks tornano alle NBA Finals dopo 27 anni dall’ultima volta. Arriva lo sweep nei confronti dei Cleveland Cavaliers, un 4-0 chiuso dal 93-130 di una gara-4 mai in discussione, dominata dal primo all’ultimo secondo e che riporta la Grande Mela a giocarsi un titolo che manca dal 1973. Pronti a rivivere, in sostanza, i racconti leggendari dell’epoca di Willis Reed, Earl Monroe, Bill Bradley, Wilt Frazier e Phil Jackson, proprio quel Phil Jackson che sarebbe diventato poi tra i più grandi allenatori della storia. Gara-4, si diceva. Mai neppure un dubbio sul suo esito, visto che i Knicks se ne vanno già nel primo quarto sul 38-26, allungano ulteriormente sul 68-49, poi vanno in gestione sostanzialmente per tutto il tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

nba i risultati della notte 26 maggio l8217attesa 232 finita new york knicks alle finals dopo 27 anni
© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 maggio): l’attesa è finita, New York Knicks alle Finals dopo 27 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

What a fantastic finish it was in Orlando vs the Lakers!

Video What a fantastic finish it was in Orlando vs the Lakers!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: NBA, i risultati della notte (24 maggio): i Knicks vanno sul 3-0 contro i Cavaliers e sono ad un passo dalle Finals

NBA, i risultati della notte (22 maggio): i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serieNella notte si sono disputate le partite dei playoff NBA, con i New York Knicks che hanno ottenuto una vittoria contro i Cleveland Cavaliers,...

Temi più discussi: I Knicks dominano a Cleveland e vedono le Finals; Stavolta è Hart a trascinare: i Knicks spengono i Cavs, New York vola sul 2-0; NBA, i risultati della notte (22 maggio): i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie; Statistiche New York Knicks - Cleveland Cavaliers: Risultati Basket.

new york knicks nba i risultati dellaNBA, i risultati della notte (26 maggio): l’attesa è finita, New York Knicks alle Finals dopo 27 anniI New York Knicks tornano alle NBA Finals dopo 27 anni dall'ultima volta. Arriva lo sweep nei confronti dei Cleveland Cavaliers, un 4-0 chiuso dal 93-130 ... oasport.it

new york knicks nba i risultati dellaPlayoff NBA, i risultati della notte: New York travolge ancora i Cavs e vola alle FinalsLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, i risultati della notte: New York travolge ancora i Cavs e vola alle Finals ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web