NBA i risultati della notte 26 maggio | l’attesa è finita New York Knicks alle Finals dopo 27 anni
I New York Knicks hanno battuto Cleveland Cavaliers 130-93 in gara-4, conquistando la serie 4-0 e tornando alle NBA Finals dopo 27 anni. La partita è stata dominata fin dall'inizio, senza mai mettere in discussione il risultato. La squadra di New York si prepara ora a disputare un titolo che manca dal 1973.
I New York Knicks tornano alle NBA Finals dopo 27 anni dall’ultima volta. Arriva lo sweep nei confronti dei Cleveland Cavaliers, un 4-0 chiuso dal 93-130 di una gara-4 mai in discussione, dominata dal primo all’ultimo secondo e che riporta la Grande Mela a giocarsi un titolo che manca dal 1973. Pronti a rivivere, in sostanza, i racconti leggendari dell’epoca di Willis Reed, Earl Monroe, Bill Bradley, Wilt Frazier e Phil Jackson, proprio quel Phil Jackson che sarebbe diventato poi tra i più grandi allenatori della storia. Gara-4, si diceva. Mai neppure un dubbio sul suo esito, visto che i Knicks se ne vanno già nel primo quarto sul 38-26, allungano ulteriormente sul 68-49, poi vanno in gestione sostanzialmente per tutto il tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it
What a fantastic finish it was in Orlando vs the Lakers!
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