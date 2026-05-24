Nba playoff 2026 Knicks travolgono ancora Cleveland | New York a un passo dalle Finals

Da sportface.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Knicks hanno vinto per il terzo volta consecutiva contro i Cavaliers nelle finali della Eastern Conference, con un punteggio di 121-108. La serie è ora sul 3-0 a favore di New York, che si avvicina alle Finals NBA 2026.

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Terzo successo consecutivo per i Knicks nelle finali della Eastern Conference: 121-108 ai Cavaliers e serie sul 3-0. Brunson guida la franchigia della Big Apple, mentre Cleveland resta con le spalle al muro. Dopo dieci vittorie consecutive nei playoff, i New York Knicks vedono sempre più vicine le Finals Nba 2026. La squadra allenata da Mike Brown supera ancora i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 121-108, conquistando il terzo successo nella serie delle finali di Eastern Conference e salendo sul 3-0. Adesso alla franchigia della Big Apple manca una sola vittoria per conquistare l’accesso all’ultimo atto della stagione. Il prossimo appuntamento è fissato nella notte italiana tra lunedì e martedì, quando Cleveland proverà a riaprire la serie davanti al pubblico della Rocket Arena. 🔗 Leggi su Sportface.it

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