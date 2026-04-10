Netanyahu bombarda il Libano e punta a far saltare i negoziati tra Usa e Iran

Da lanotiziagiornale.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il primo incontro tra Stati Uniti e Iran, in un momento di tensione crescente nella regione. Nel frattempo, sono stati segnalati attacchi aerei in Libano, connessi a un’escalation di operazioni militari nella zona. La riunione tra le due nazioni si concentra sulla possibilità di riavviare i negoziati, mentre la situazione sul terreno rimane complessa e instabile.

Si terrà oggi il primo round negoziale, che si preannuncia complicato, tra Stati Uniti e Iran, per cercare una soluzione capace di riportare la pace in Medio Oriente. Si tratta di un faccia a faccia tra le rispettive delegazioni che avverrà a Islamabad, capitale del Pakistan, che per l’occasione si è blindata schierando 10mila agenti delle forze dell’ordine, al fine di assicurare che non si verifichino incidenti. Un dispositivo di sicurezza imponente, con tanto di zona rossa accessibile solo a pochissime persone autorizzate, dimostra come la tensione causata dal conflitto – “in palese violazione del diritto internazionale” – sia ancora alle stelle e richieda misure straordinarie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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