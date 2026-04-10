Netanyahu bombarda il Libano e punta a far saltare i negoziati tra Usa e Iran

Oggi si svolge il primo incontro tra Stati Uniti e Iran, in un momento di tensione crescente nella regione. Nel frattempo, sono stati segnalati attacchi aerei in Libano, connessi a un’escalation di operazioni militari nella zona. La riunione tra le due nazioni si concentra sulla possibilità di riavviare i negoziati, mentre la situazione sul terreno rimane complessa e instabile.

Si terrà oggi il primo round negoziale, che si preannuncia complicato, tra Stati Uniti e Iran, per cercare una soluzione capace di riportare la pace in Medio Oriente. Si tratta di un faccia a faccia tra le rispettive delegazioni che avverrà a Islamabad, capitale del Pakistan, che per l’occasione si è blindata schierando 10mila agenti delle forze dell’ordine, al fine di assicurare che non si verifichino incidenti. Un dispositivo di sicurezza imponente, con tanto di zona rossa accessibile solo a pochissime persone autorizzate, dimostra come la tensione causata dal conflitto – “in palese violazione del diritto internazionale” – sia ancora alle stelle e richieda misure straordinarie. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu bombarda il Libano e punta a far saltare i negoziati tra Usa e Iran Leggi anche: Guerra in Iran, Netanyahu: “Aprire negoziati con il Libano”. Hezbollah respinge negoziati con Israele. Meloni sente premier Pakistan Leggi anche: Iran, Israele bombarda 2 poli petroliferi nel pieno dei negoziati: Trump accusa Teheran, ma a ostacolare la tregua è ancora Netanyahu Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Iran, tregua appesa a un filo. Israele bombarda il Libano, centinaia di morti; Israele oscura l'accordo con l'Iran e bombarda il Libano: centinaia di vittime civili; Nuovo massacro da parte dell’esercito del criminale di guerra Netanyahu in Libano. Israele bombarda Beirut: è massacro. Trump: Non ritiriamo forze fino a vero accordo. – CronacaOnline. Perché Israele continua a bombardare il Libano: il timore che la tregua si prolunghi senza ottenere nulla, le elezioni di fine annoPerché israele continua a bombardare il Libano: il timore che la tregua si prolunghi senza ottenere nulla, le elezioni di fine anno ... blitzquotidiano.it Guerra, tregua Usa-Iran già a rischio: Israele bombarda il Libano, i Pasdaran chiudono HormuzLa campagna militare di Israele contro Hezbollah in Libano non si ferma, ma anzi si intensifica, e mette a rischio la tregua di due settimane ... iltempo.it #Israele bombarda la tregua di #Trump Rivedi su #Play2000 la puntata di "Guerra e Pace" #MedioOriente #Iran #Libano #Beirut #Netanyahu #Esteri @negrialbe @nelloscavo @Avvenire_Nei @limesonline x.com Israele è in stato di guerra. Netanyahu e il capo dell'IDF hanno dichiarato che il cessate il fuoco non vale per il sud del Libano che continua a essere bombardato senza pietà in sfregio al più elementare senso di umanità. Si stanno ancora contando i morti, che - facebook.com facebook