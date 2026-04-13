Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di valutare nuove azioni militari, mentre le minacce di blocco dello Stretto di Hormuz aumentano. I mercati internazionali sono in allarme, con i prezzi del petrolio in rialzo e le borse che oscillano in risposta alle recenti evoluzioni. La situazione rimane molto instabile e sotto osservazione.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione si alza rapidamente tra minacce militari, blocco dello Stretto di Hormuz e mercati in fibrillazione. Washington valuta nuove mosse per uscire dallo stallo, mentre la diplomazia prova a restare in piedi tra dichiarazioni sempre più dure e segnali contraddittori. Il fragile equilibrio della tregua resiste, ma sotto pressione crescente. Le prossime ore saranno decisive per capire se si tornerà al confronto o se prevarrà la logica dello scontro diretto. 06:32 – Record esecuzioni in Iran nel 2025 Nel 2025 l’Iran ha giustiziato almeno 1.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, nuovi attacchi Usa sul tavolo: Trump prepara escalation dopo il fallimento dei negoziati

Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

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