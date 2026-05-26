netanyahu fa la voce grossa ma resta la linea rossa di trump

Il premier israeliano ha dichiarato che l'operazione in Libano si sta intensificando, con l'esercito che ha schierato forze numerose sul terreno e sta conquistando posizioni strategiche. La comunicazione è arrivata a seguito di un video annunciato nelle ore precedenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle aree coinvolte o sui tempi delle operazioni.

All’indomani dell’annuncio video, il premier israeliano ha rilasciato una nuova dichiarazione per confermare che «l'operazione in Libano si sta intensificando: l'Idf è con ingenti forze sul terreno e sta conquistando posizioni strategiche dominanti. Si sta rafforzando la fascia di sicurezza per proteggere le comunità del nord». Non solo: "Parallelamente, stiamo portando avanti un enorme sforzo nazionale per promuovere soluzioni creative e innovative contro i droni esplosivi». Le parole di Benjamin Netanyahu sono arrivate nella serata di martedì, in risposta al martellamento di velivoli senza pilota lanciati da Hezbollah sulla... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Discorso di Netanyahu alla nazione: ottavo giorno di guerra con l'Iran

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