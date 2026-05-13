Una concorrente considerata improbabile alla vigilia si è distinta, vincendo le sfide contro i partecipanti più noti di questa edizione. Mancano due puntate alla conclusione del reality show, prevista per il 19 maggio, salvo eventuali cambiamenti. Nella Casa si sono creati nuovi rapporti tra i concorrenti e gli equilibri sono cambiati rispetto alle prime settimane.

M ancano solo due puntate alla fine del Grande Fratello Vip 2026: la finale è in programma il 19 maggio, salvo ulteriori variazioni e allungamenti, e nella Casa ci sono nuovi equilibri. In gioco sono rimasti in otto, dei sedici iniziali. Tre di loro, tutte donne, sono sicure di competere per la vittoria. Antonella Elia è stata la prima finalista, Alessandra Mussolini la seconda e ieri sera, contro i pronostici della vigilia, a staccare il ticket per la finale è stata Lucia Ilardo. Fuori dalla finale, ma ancora in gioco, restano cinque concorrenti: Renato Biancardi, Raul Dumitras, Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Francesca Manzini. E se nelle prime settimane gli ascolti del Grande Fratello Vip 2026 sembravano quelli di un flop annunciato, di recente la tendenza si è invertita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La concorrente su cui nessuno avrebbe scommesso alla vigilia si prende la scena e batte i nomi "forti" di quest'anno

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