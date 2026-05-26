Nessun calciatore del Napoli ha pubblicato messaggi di addio sui social per Antonio Conte. In un’epoca in cui i messaggi digitali sono frequenti, questa assenza si fa notare. Nessuna comunicazione ufficiale o commento pubblico è stato condiviso dai giocatori riguardo all’allenatore. La mancanza di saluti online si evidenzia come un silenzio collettivo tra i membri della squadra.

In un’epoca in cui il mezzo digitale è in totale simbiosi con le nostre vite, fa rumore che nessun calciatore del Napol i si sia scomodato per scrivere un post di addio nei confronti di Antonio Conte. Anche se “scomodato” è probabilmente un parolone: a scrivere ci pensano spesso i social media manager o le intelligenze artificiali. Come interpretare questo silenzio così assordante? Ai posteri l’ardua sentenza. Nessun post di addio per Conte. Politano è piuttosto celere nel rispondere con stupidissime emoticon ai commenti di critica sotto i suoi post. Peccato non sia stato altrettanto celere nel salutare l’allenatore che ha riposto totale fiducia in lui in questi due anni, anche nei momenti in cui le sue prestazioni meritavano solo schiaffi, morali si intende. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nessun calciatore del Napoli ha salutato Antonio Conte sui social

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