Scandalo Napoli Corona attacca Conte | accuse pesantissime sui social Un giocatore mi ha pagato

Fabrizio Corona ha pubblicato sui social delle dichiarazioni che coinvolgono direttamente il mondo del calcio e l'ex allenatore di una squadra di vertice. Nel suo post, Corona afferma che un giocatore avrebbe versato dei soldi a suo favore. Le sue parole sono state immediatamente condivise e commentate online, generando un forte clamore tra gli utenti. L'ex protagonista del mondo dello spettacolo ha scelto di comunicare le sue accuse attraverso i suoi profili social, senza ulteriori dettagli pubblicamente diffusi.

"> Scandalo Napoli”, Corona attacca Conte: accuse pesantissime sui social Fabrizio Corona lancia nuove clamorose accuse sul Napoli e su Antonio Conte attraverso i propri canali social. Nel post pubblicato per promuovere la puntata di “Falsissimo”, l’ex re dei paparazzi parla di un ambiente esplosivo all’interno dello spogliatoio azzurro, descrivendo Conte come un allenatore «despota» e sostenendo che alcuni giocatori avrebbero già deciso di lasciare il club in caso di permanenza del tecnico. Corona afferma inoltre che i numerosi infortuni stagionali sarebbero collegati ai metodi di lavoro dell’allenatore salentino e sostiene addirittura che un gruppo di calciatori avrebbe pagato per diffondere informazioni compromettenti contro Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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