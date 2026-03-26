Esami meno invasivi per pazienti claustrofobici o con protesi | la clinica ravennate inaugura la risonanza magnetica aperta

Una clinica a Ravenna ha inaugurato una nuova risonanza magnetica aperta, progettata per ridurre l’ansia nei pazienti claustrofobici o con protesi. Il nuovo apparecchio, di ultima generazione, è prodotto dall’azienda italiana Esaote e si distingue per il design a magnete aperto. La struttura ha scelto questa tecnologia per migliorare il comfort durante gli esami e rispondere alle esigenze di una clientela più ampia.

La nuova apparecchiatura utilizzerà anche una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che consentirà esami più rapidi senza compromessi sulla qualità delle immagini Una soluzione pensata per il comfort dei pazienti e per chi soffre di claustrofobia. La clinica Ravenna Medical Center recentemente ha installato una nuova risonanza magnetica Magnifico Open, un tomografo di ultima generazione a magnete aperto, prodotto dall’azienda italiana Esaote che si colloca oggi tra i sistemi open di gamma più alta, capace di produrre esami e immagini più accurate. “Il grande vantaggio delle risonanze magnetiche aperte – spiega il dottor Claudio Marri, radiologo e responsabile della diagnostica per immagini di Ravenna Medical Center – è che il paziente non si trova all’interno di un tunnel chiuso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Esami meno invasivi per pazienti claustrofobici o con protesi: la clinica ravennate inaugura la risonanza magnetica aperta Articoli correlati Ipnosi e risonanza magnetica: un supporto efficace per i pazienti claustrofobiciFirenze, 19 febbraio 2026 – All’azienda ospedaliero-universitaria Careggi l’ipnosi entra nei percorsi diagnostici come supporto concreto per i... Nuova risonanza magnetica al Sant’Anna di Como: tecnologia all’avanguardia per esami più velociAll’ospedale Sant’Anna di Como è entrata in funzione questa mattina una nuova risonanza magnetica di ultima generazione acquistata grazie ai fondi... Approfondimenti e contenuti su Esami meno Discussioni sull' argomento Colonscopia virtuale: la nuova frontiera contro il tumore; Humanitas University e Fondazione Anthem . L’innovazione vola; Sanità, tumore del colon in crescita tra i giovani: in italia oltre 50mila casi l’anno. La colonscopia virtuale amplia l’accesso alla diagnosi precoce. Operare meno, per operare meglio. La protesi di ginocchio non è per tutti e non è solo una questione di esami. In questo reel racconto cosa conta davvero prima di dire “sì” a un intervento. Maggiori info sul sito drleonidas.com #ProtesiGinocchio #Chirur - facebook.com facebook