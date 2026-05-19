In Italia, attualmente, circa 15.500 donne con tumore al seno metastatico ormonoresponsivo o Her2 negativo devono sottoporsi alla biopsia liquida per individuare le terapie più adeguate. Questa procedura rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso diagnostico e terapeutico di queste pazienti. Tuttavia, il costo elevato di circa 15 milioni di euro limita l'accesso a questa tecnica, impedendo di estenderla a tutte le persone che potrebbero beneficiarne. La questione è al centro di un dibattito tra esperti del settore.

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Oggi in Italia per 15.500 donne con tumore al seno metastatico ormonoresponsivoHer2 negativo è necessaria la biopsia liquida per selezionare le terapie più efficaci. Però solo la metà delle pazienti riesce ad accedere a questo esame, a causa di reti diagnostiche ancora fragili e una frammentazione regionale. "Per garantire l'esame in modo uniforme su tutto il territorio è necessario destinare 15 milioni di euro ricavandoli dal fondo di 238 milioni per il potenziamento della sanità inseriti nella legge di Bilancio 2026. Il finanziamento della biopsia liquida per la ricerca delle mutazioni di Esr1 è già previsto dal provvedimento legislativo dallo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, esperti: "Biopsia liquida necessaria a 15mila donne con cancro seno, sbloccare 15 mln per test a tutte"

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