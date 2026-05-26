Neonata muore un’ora dopo il parto ora viene fuori tutto | Sono stati i medici a dirlo

Da thesocialpost.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una neonata è deceduta circa un’ora dopo il parto in un ospedale di Genova il 14 maggio. La madre di 29 anni ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas, confermando che i medici le hanno riferito che la morte è avvenuta poco dopo la nascita. La piccola è nata senza segni di vita e le cause non sono state ancora chiarite. La famiglia ha richiesto verifiche sulla vicenda.

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Una donna di 29 anni ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas dopo la morte della figlia, avvenuta circa un’ora dopo il parto presso l’Istituto Giannina Gaslini di Genova il 14 maggio. La giovane madre, assistita dagli avvocati Cristiano Mancuso e Francesco De Sanctis, chiede di fare piena luce sulle circostanze che hanno portato al decesso della neonata. Una gravidanza segnata da una rara patologia. La donna soffriva del morbo di Basedow, una patologia autoimmune della tiroide, diagnosticata dopo la prima gravidanza. In seguito, la tiroide era stata asportata presso l’Ospedale Policlinico San Martino, dove era seguita dai medici specialisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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