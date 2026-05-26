Neonata muore un’ora dopo il parto ora viene fuori tutto | Sono stati i medici a dirlo

Notizia in breve

Una neonata è deceduta circa un’ora dopo il parto in un ospedale di Genova il 14 maggio. La madre di 29 anni ha presentato un esposto ai carabinieri del Nas, confermando che i medici le hanno riferito che la morte è avvenuta poco dopo la nascita. La piccola è nata senza segni di vita e le cause non sono state ancora chiarite. La famiglia ha richiesto verifiche sulla vicenda.