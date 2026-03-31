Neonata morta dopo il parto assolti i medici Per la Procura | Non ci sono omissioni

Un giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto tre medici coinvolti in un procedimento legale riguardante la morte di una neonata avvenuta dopo il parto. La procura aveva dichiarato che non vi erano omissioni da parte dei medici e che il fatto non sussisteva. I professionisti, in servizio presso una clinica di Caserta, sono stati giudicati non colpevoli.

Assolti perchè il fatto non sussiste. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Raffaele Ferraro, Francesca Fabozzi, Pier Luigi Salzillo, medici in servizio presso la Casa di Cura Iatropolis di Caserta accusati della morte della neonata Fabiana Delli Paoli poche ore dopo il parto. La Procura sammaritana aveva contestato delle condotte negligenti nei confronti dei medici interni alla clinica Fabozzi e Ferraro e al e al consulente esterno Salzillo della casa di cura casertana durante la fase gestionale della madre della piccola, Maria Carmela Di Lernia per non aver... 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Neonata morta dopo due giorni dal parto, otto medici e un'ostetrica indagatiValutata la gravidanza a rischio, la donna è stata trasferita al Policlinico di Bari dove, due giorni dopo il parto, le neonata è deceduta. Neonata morta durante il parto: colpo di scena in appello, "Ci fu imperizia dei medici, ma non fu l'unica causa del decesso"Lo scrivono i periti incaricati dalla Corte d'Appello secondo cui alcuni fattori possono avere causato la morte della neonata indipendentemente... Approfondimenti e contenuti su Neonata morta Temi più discussi: Neonata morta durante il parto al San Martino, svolta in appello: la perizia potrebbe scagionare i medici; Neonata morta durante il parto: colpo di scena in appello, Ci fu imperizia dei medici, ma non fu l'unica causa del decesso; Neonata morta nel water dopo il parto a Piove di Sacco, madre condannata a 16 anni: tirò lo sciacquone facendola annegare; Neonata morta durante parto, la perizia in appello scagiona i medici. Neonata morta dopo il parto, assolti i medici. Per la Procura: Non ci sono omissioniAssolti perchè il fatto non sussiste. E’ quanto stabilito dal giudice monocratico Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Raffaele Ferraro, Francesca Fabozzi, Pier ... casertanews.it Neonata muore 4 giorni dopo il parto. Tragedia a Careggi: la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposoIl decesso della piccola nata con un taglio cesareo d’urgenza. Disposta l’autopsia. Ipotesi versamento di sangue nei polmoni. Sotto choc i genitori trentenni ... lanazione.it Neonata morta durante parto, la perizia in appello scagiona i medici imputati x.com Una grande folla ai funerali di Ginevra, la neonata morta in ospedale Erano veramente in tanti ad Airola, ai funerali di Ginevra, la neonata di due mesi morta in ospedale la scorsa settimana, e sul cui decesso la Procura della Repubblica di Benevento ha apert - facebook.com facebook