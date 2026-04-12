La cucina italiana è patrimonio Unesco ma quale cucina stiamo davvero salvando?

Recentemente, l’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio immateriale dell’umanità. Questo riconoscimento evidenzia l’importanza di preservare le tradizioni culinarie che si sono tramandate nel tempo. La discussione si concentra su quale versione di questa cucina sia effettivamente tutelata e valorizzata, considerando le numerose influenze regionali e le trasformazioni che hanno caratterizzato il suo sviluppo.

È arrivato il riconoscimento alla cucina italiana da parte dell’Unesco d’essere patrimonio immateriale dell’umanità. A seguito di questa presa d’atto, diventa indispensabile interrogarsi su almeno tre questioni: la prima è se esista davvero una cucina italiana; la seconda è se questa cucina sia ancora praticata e con quale livello di qualità; la terza è se siamo attrezzati per assicurare la perpetuazione dei valori che l’Unesco ha voluto riconoscere nelle nostre abitudini alimentari e nei nostri processi gastronomici. La motivazione del riconoscimento, riassunta, sottolinea questi aspetti: «La cucina italiana rappresenta una pratica culturale vivente, un insieme di saperi, riti e gesti che trasmettono identità, convivialità e rispetto per la stagionalità.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La cucina italiana è patrimonio Unesco, ma quale cucina stiamo davvero salvando? La cucina italiana patrimonio Unesco viaggia nel Mediterraneo con Grimaldi LinesLa cucina italiana, riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, diventa protagonista delle rotte del Mediterraneo grazie al... Cucina italiana patrimonio Unesco, nasce l’autorità nazionale: cosa faràL'Its Academy Bact ha presentato al Senato una proposta di legge per istituire un'autorità garante per la cucina italiana. LA CUCINA ITALIANA È PATRIMONIO UNESCO #cucinaitaliana