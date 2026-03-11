La cucina italiana patrimonio culturale immateriale umanità | incontro all' Alberghiero
Giovedì 19 marzo alle ore 19 si svolge un evento presso il salone conferenze dell’istituto Alberghiero Pertini di Brindisi, in via Appia 356. La delegazione locale dell’Accademia italiana della Cucina e il club per l’Unesco di Brindisi organizzano un incontro dedicato alla cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. L’evento è patrocinato dal Comune di Brindisi.
BRINDISI - Giovedì 19 marzo alle ore 19, nel salone conferenze dell'istituto Alberghiero Pertini di via Appia, 356 a Brindisi, la delegazione di Brindisi dell'Accademia italiana della Cucina insieme al club per l'Unesco di Brindisi, con il patrocinio del Comune di Brindisi, organizzano un.
