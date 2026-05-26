Nembrot ha debuttato al PunkFunk con un brano che combina elementi jazz-rock e sperimentazione. Durante l’evento, il mito di Nembrot è stato reinterpretato in chiave math rock. Luca La Russa è stato accompagnato da un gruppo di musicisti durante l’esibizione. La performance ha visto l’uso di strumenti e tecniche tipiche di vari generi musicali, creando un mix tra influenze classiche e contemporanee.

? Punti chiave Come può il mito di Nembrot diventare un brano math rock?. Chi sono i musicisti che accompagneranno Luca La Russa al PunkFunk?. Perché la musica di questo album si ispira all'inferno di Dante?. Dove è stato registrato il nuovo singolo Aktis?.? In Breve Ensemble live include Manfredi Crocivera, Sergio Schifano, Giovanni Gambardella, Vincenzo Salerno e Andrea Ardizzone.. Produzione curata da Carlo Purpura con mix e master di Alessandro La Barbera.. Album registrato nello Studio Indigo di Palermo con contributo di Nuovo Imaie.. Eventi correlati a Palermo previsti tra il 24 maggio e il 14 giugno.. Il bassista palermitano Luca La Russa presenterà il progetto musicale Nembrot sabato 30 maggio alle ore 22:30 presso il locale PunkFunk in via Napoli 810 a Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nembrot al PunkFunk: il debutto jazz-rock tra Dante e sperimentazione

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