Luca La Russa live al PunkFunk presenta Nembrot e il nuovo singolo Aktis
Luca La Russa si è esibito dal vivo al PunkFunk, presentando il brano “Nembrot” e il nuovo singolo “Aktis”. La performance si è svolta in un locale frequentato da appassionati di musica e sperimentazione. La città ospitante si conferma come un punto di incontro tra diversi generi musicali. La Russa ha portato sul palco i suoi ultimi lavori, attirando pubblico e appassionati di musica alternativa.
Un gigante condannato a parlare senza essere compreso. Una città che torna crocevia di linguaggi musicali e sperimentazione. E un disco che attraversa jazz, noise e math rock per raccontare la confusione del presente. È da queste premesse che parte l’appuntamento in programma sabato 30 maggio al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Giovedì Aperitivo & Live Start h 19 Barone è un quintetto italiano che esplora, scompone e reinventa i legami tra musica alternativa e jazz. In questa occasione Vito Barone (chitarra, voce), Luca La Russa (basso), Andrea Ardizzone (tromba) si esibiranno in facebook