Luca La Russa live al PunkFunk presenta Nembrot e il nuovo singolo Aktis

Notizia in breve

Luca La Russa si è esibito dal vivo al PunkFunk, presentando il brano “Nembrot” e il nuovo singolo “Aktis”. La performance si è svolta in un locale frequentato da appassionati di musica e sperimentazione. La città ospitante si conferma come un punto di incontro tra diversi generi musicali. La Russa ha portato sul palco i suoi ultimi lavori, attirando pubblico e appassionati di musica alternativa.