Lecco l' attesa è finita | apre il nuovo oratorio san Luigi con Delpini e uno chef stellato
A Lecco, il nuovo oratorio San Luigi sta per essere inaugurato. Durante una conferenza stampa dedicata al progetto “Trame di Comunità”, il prevosto locale ha annunciato che l'apertura ufficiale avverrà mercoledì 17 giugno. Alla cerimonia sarà presente anche il cardinale arcivescovo, che parteciperà alla cerimonia di inaugurazione insieme a uno chef stellato, confermando l’attenzione rivolta anche agli aspetti culinari.
Sta per vedere la luce il nuovo oratorio del centro Lecco. Ed è stato monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, ha dato subito la notizia durante la conferenza stampa del progetto “Trame di Comunità”: il nuovo oratorio San Luigi aprirà ufficialmente i battenti mercoledì 17 giugno con la.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Sala San Luigi apre alle matinée con la proiezione de "Il maestro"Domenica 25 gennaio, al cinema San Luigi, tornano le matinée con il format colazione più film.