Lecco l' attesa è finita | apre il nuovo oratorio san Luigi con Delpini e uno chef stellato

A Lecco, il nuovo oratorio San Luigi sta per essere inaugurato. Durante una conferenza stampa dedicata al progetto “Trame di Comunità”, il prevosto locale ha annunciato che l'apertura ufficiale avverrà mercoledì 17 giugno. Alla cerimonia sarà presente anche il cardinale arcivescovo, che parteciperà alla cerimonia di inaugurazione insieme a uno chef stellato, confermando l’attenzione rivolta anche agli aspetti culinari.