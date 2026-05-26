Nella meravigliosa Valsorda in scena un raduno particolare | tanti Cocker e i loro amici umani

Nella Valsorda, a mille metri di altezza, si è svolto un raduno dedicato ai Cocker e ai loro proprietari. L'evento, aperto a tutti, ha visto la partecipazione di numerosi cani e famiglie, unendo solidarietà e amore per la natura. La manifestazione ha previsto attività e incontri sul prato, con obiettivi benefici. La giornata ha coinvolto molte persone e i loro cani, creando un’atmosfera conviviale e spensierata.

Sui prati della bellissima Valsorda - a mille metri di altezza - è andata in scena una particolare manifestazione che ha unito solidarietà, natura e passione: ovvero il primo Raduno Cocker e Simil Cocker, evento benefico aperto a tutti i cani e alle loro famiglie, che ha richiamato numerosi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si parla di: Gualdo Tadino, raduno a Valsorda dei cani di razza Cocker.

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