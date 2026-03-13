Durante la fase finale di Amici 25, il programma ha annunciato i nuovi giudici che si uniranno al cast, suscitando grande sorpresa tra il pubblico. I nomi scelti, ancora non ufficializzati, rappresentano un elemento di novità rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione si prepara a riprendere con questa innovazione, mentre i concorrenti continuano le loro esibizioni sul palco.

I riflettori sono pronti a riaccendersi sul Serale di Amici 25, la fase conclusiva del talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Dopo le settimane di preparazione e le discussioni legate al regolamento, l’edizione 2026 entra nella fase decisiva con aggiornamenti su calendario, numero di concorrenti, composizione delle squadre e possibili cambiamenti nella giuria del Serale. La produzione ha inoltre definito un nuovo assetto che coinvolge direttamente i professori e, secondo le indiscrezioni circolate, potrebbe portare anche a un rinnovo del tavolo dei giudici. Data di inizio: cambia il calendario del Serale di Amici 25. La prima puntata del Serale di Amici 25 non andrà più in onda nella data inizialmente prevista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Loro i nuovi giudici”. Amici 25, clamoroso colpo di scena: nomi bomba

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