Sabato 18 aprile, su Canale 5, va in onda il quinto appuntamento del serale di “Amici”, il talent condotto da Maria De Filippi. La serata, in prima serata, si preannuncia ricca di ospiti e sfide intense tra i concorrenti. La trasmissione entra nella fase più critica, con momenti adrenalinici e prove da superare per gli allievi. La diretta si svolge in un’atmosfera di grande attesa e coinvolgimento.

Quinto appuntamento in Tv al sabato sera con Maria De Filippi e il talent “Amici” sabato 18 aprile in prima serata su Canale5. Dieci gli allievi ancora in corsa per la vittoria divisi in tre squadre: quella di Pettinelli ed Emanuel Lo con il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara; quella di Zerbi-Celentano formata da Emiliano e Nicola, ballerini e Elena e Riccardo, cantanti e quella di Cuccarini e Peparini con Angie e Lorenzo, cantanti e Alex, ballerino. A valutare le loro performances i giudici del serale: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio. Confermatissima la divertente sfida di “Password” affidata al conduttore Alessandro Cattelan che mette alla prova del gioco l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada e il geniale Luca Laurenti.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI: IL SERALE ENTRA NELLA FASE CALDA TRA TANTI OSPITI E SFIDE ADRENALINICHE

Amici 25 - Riccardo e Caterina - Piccola anima

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