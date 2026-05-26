Ancora disservizi per l’ascensore del centro Don Gnocchi di via Vittorio Veneto. Un problema che si trascina nel tempo. Al centro della questione ci sono i ripetuti guasti dell’impianto di risalita registrati nei mesi di aprile e maggio, episodi che avrebbero creato notevoli difficoltà soprattutto agli utenti con ridotta mobilità e alle persone in sedia a rotelle che frequentano la struttura per cure e terapie riabilitative. La Lega locale, attraverso il consigliere comunale Massimo Cozzi, ha depositato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta rivolta al sindaco e all’assessore competente per chiedere tempi certi e soluzioni immediate all’annoso problema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel regno delle cure riabilitative l’ascensore funziona a singhiozzo

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