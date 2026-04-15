Da due giorni, una persona si trova agli arresti domiciliari a causa di un ascensore guasto nel suo condominio. Oggi pomeriggio ha una visita medica programmata da tre anni, che non può rimandare. La situazione ha creato difficoltà nello spostamento, considerando anche la condizione di detenzione domiciliare. La persona ha riferito di dover affrontare questo imprevisto senza possibilità di alternative immediate.

"Da due giorni sono ai domiciliari a causa dell’ ascensore che non funziona. Mercoledì pomeriggio (oggi, nda) devo andare a fare una visita medica che attendo da tre anni e non posso rimandarla. Sicuramente l’ascensore sarà ancora rotto, io sarò costretto a fare quattro piani di scale, gradino per gradino, “da seduto”. Non è la prima volta che succede". È la protesta di Andrey Chaykin, 34 anni, per motivi di salute costretto alla sedia a rotelle, che vive al quarto piano delle case Aler di via Einaudi 2 a Rho. Domenica mattina si è accorto che l’ascensore non funzionava, "tra l’altro sono anche rimasto bloccato sull’ascensore perché non c’era nessun cartello che informava del guasto".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ascensore non funziona. "Da due giorni sono ai domiciliari"

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